مصلحة الجمارك تبحث آلية رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس

عقد مدير عام مصلحة الجمارك سليمان سالم يوم أمس الخميس والوفد المرافق له اجتماعاً مع مدير عام الديوانة التونسية نجاة الجوادي ونخبة من مدراء الإدارات المعنية، وذلك تنفيذاً لقراري رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (110) لسنة 2021م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس ، وقراره رقم (524) لسنة 2021م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية .

حيث تم خلاله دراسة وبحث آلية رفع القيود على الأموال والممتلكات المصادرة والمحجوزة بتونس ، حيث تم موافاة الجانب التونسي بالبيانات والمبالغ المصادرة لمراجعتها وعرضها في اجتماعات لاحقة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية التونسية بالخصوص .

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