خاص.. وصول شحنة السيولة الثانية بقيمة 100 مليون إلى مطار بنينا بنغازي قادمة من المصرف المركزي طرابلس

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية وصول هذه اللحظات شحنة السيولة الثانية لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف وفي اطار الخطة الموضوعة لتوفير السيولة لصرف مرتبات شهري نوفمبر و ديسمبر .

حيث خصص منها 70 مليون لفروع مصرف التجاري الوطني و 30 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة ، هذا وقد وصلت شحنة سيولة يوم أمس بقيمة 100 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية ، هذا ويؤكد فريق السيولة إستمراره خلال الأسبوع القادم لنقل شحنات كبيرة لمناطق الشرق والجنوب الليبي .

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