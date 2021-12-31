اقتصاد

توزيع 9,800 أسطوانة غاز طهي للمنطقة الغربية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عن شحنات غاز الطهي الموزعة على مستودعات المنطقة الغربية، والبالغ عددها الإجمالي 9,800 أسطوانة.

وأشارت بيانات الإدارة العامة للعمليات في المنطقة الغربية والجنوبية، إلى تخصيص 210 أسطوانات على 38 مستودع في المنطقة الممتدة من الزاوية المركز وحتى مدينة الجميل والعجيلات.

وأضافت الشركة أن الأسطوانات ستُباع بالسعر الرسمي المحدد مسبقًا، بواقع دينارين للأسطوانة الواحدة.

وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود شركة البريقة الهادفة إلى إمداد محطات توزيع الغاز بشكل مستمر، ومنع المضاربة بالأسعار، أو احتكار بيعها في السوق الموازية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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