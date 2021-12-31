تراجع الطلب يدفع الذهب لأول انخفاض في 3 أعوام

اتّجه الذهب صوب أول انخفاض له منذ 3 أعوام اليوم الجمعة، مع تعافي الاقتصاد العالمي، في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1817.57 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1819.70 دولاراً للأوقية.

وتلقى الذهب دعماً من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 4% منذ بداية العام بعد ارتفاع بنسبة 48% في العامين السابقين، مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.

وكشف استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر، أن الذهب من المتوقع أن يُسجّل 1750 دولاراً للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تراوحت في 2021 بين 1676 و1959 دولاراً للأوقية، بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي، عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5% إلى 23.15 دولاراً للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.2% إلى 959.27 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 1935.80 دولاراً للأوقية، في طريقها جميعاً لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 7 أعوام.

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