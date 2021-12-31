وزير المالية يصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة لتهيئة استعمال الدفع الإلكتروني في سداد الرسوم الحكومية وتحصيل الإيرادات

أصدر وزير المالية المكلف محمد الشهوبي قرار رقم 540 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لتهيئة استعمال الدفع الإلكتروني في سداد الرسوم الحكومية وتحصيل الإيرادات.

حيث نص القرار على تعيين مدير إدارة الموارد المالية رئيساً للجنة، وكل من مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، ومدير إدارة الخزانة، وعضو قانوني عن مكتب الشؤون القانونية، وعضو الهيئة الهيئة الوطنية لسلامة المعلومات، وسميرة الكاديكي، وصلاح الدين الحوالي أعضاء.

على أن تتولى اللجنة توفير كافة المتطلبات القانونية والفنية التي تضمن تنفيذ نظام التحصيل الإلكتروني للإيرادات المقترحة من قبل مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية.

وكذلك وضع الأسس والقواعد اللازمة لاستمرار عمل النظام واتصاله وربطه مع الأطراف ذات العلاقة بتحصيل الإيرادات من جهات أو أفراد، وأيضاً توظيف كافة أدوات تقنية المعلومات والاتصالات في إنجاز المعاملات إلكترونياً لتحصيل الإيرادات بما يتوافق والتشريعات النافذة.

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