58 فرصة عمل في ليبيا تضم 16 مهنة بالمجال الطبي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم الجمعة. أن اليوم كان آخر فرصة للتقدم للعمل في ليبيا على 58 فرصة عمل، تضم 16 مهنة بالمجال الطبي.

وأوضح سعفان أن الوزارة حثت الراغبين في العمل بهذه المهن إلى سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص. وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على الرابط الذي نشره موقع الصحيفة. وذلك بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

وأوضح الوزير أن المهن المطلوبة هي اختصاصِي عظام، جراحة عظام، واثنان اختصاصي أشعة تشخيصية، واثنان مختصان في العيون. واثنان مختصان بالأمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء مختصين في الإسعاف والطوارئ، و4 اختصاصيي جراحة عامة. و4 طب أطفال، و4 اختصاصية نساء وتوليد “إناث فقط”، و4 اختصاصيين باطنة، و4 أطباء مختصين في العناية المركزة “دكتوراه في التخدير والعناية الحثيثة”. و4 اختصاصيين في التخدير والإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 من مختصي تمريض عناية حثيثة “بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء. ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا”، و6 اختصاصيي تمريض عام “بكالوريوس تمريض” واثنان ممرض اختصاصيي تعقيم.

ونوهت الوازرة بحسب الصحيفة أنها اشترطت على المتقدمين لهذه الوظائف أن يكون لديهم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسِن من 40 إلى 60 سنة. ما عدا وظيفة مختص أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.