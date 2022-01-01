70 مليون لفروع التجاري و30 لمصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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كشف مصدر في مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية أن شحنة السيولة الثانية وصلت الجمعة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشحنات قادمة من المصرف المركزي في طرابلس وأنها تأتي في إطار الخطة الموضوعة لتوفير السيولة لصرف مرتبات شهري نوفمبر و ديسمبر.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه خصص من الشحنة 70 مليون لفروع مصرف التجاري الوطني و30 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة.

وذكر المصدر أن فريق السيولة أكد استمراره خلال الأسبوع القادم لنقل شحنات كبيرة لمناطق الشرق والجنوب الليبي.

في حين كانت شحنة سيولة وصلت الخميس الماضي بقيمة 100 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية.

وأكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار.

وأوضح المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن السيولة القادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية.

وأضاف المصدر أن هذه الشحنة من السيولة لتمكين المصارف وفروعها من صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر نقداً.

في حين كشف المصدر أن فريق مشروع السيولة مستمر في نقل باقي الشحنات يوم خلال الأسبوع المقبل.

ولفت المصدر إلى أن فريق السيولة أكد أن قيمة الشحنات المخطط نقلها تغطي احتياجات كافة فروع المصارف.

وفي سياق متصل تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس.