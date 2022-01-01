مصلحة الجمارك تبحث مع الديوانية التونسية القيود الليبية – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبارليبيا24 متابعات

اجتمع الخميس الماضي مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم والوفد المرافق له. مع مدير عام الديوانة التونسية نجاة الجوادي لبحث القيود الليبية في تونس.

الاجتماع ضم نخبة من مدراء الإدارات المعنية في اجتماع تمهيدي لدراسة وبحث ألية رفع القيود علي الأموال والممتلكات المواطنين المصادرة والمحجوزة بتونس

حيث تم موافاة الجانب التونسي بالبيانات والمبالغ المصادرة لمراجعتها وعرضها في إجتماعات لاحقة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية التونسية بالخصوص .

وفي سياق ليس ببعيد قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في ديسمبر الماضي إن تونس لن تدّخر أيّ جهد من أجل المُضي قُدماً بالمسار السياسي الليبي.

وشدد الجرندي على أن أمن واستقرار ليبيا يُمثّل أولويّة لبلاده وضمانا للاستقرار والانتقال السلمي للسلطة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير الألماني لدى تونس بيتر بروغيل في منتصف ديسمبر الماضي، في العاصمة التونسية،

في حين أشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في المنطقة من أجل المساهمة وبصفة فعّالة في المجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا في المنطقة وخاصة منها الملف الليبي.

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو إن ليبيا تظل أولوية بالنسبة لإيطاليا.

في حين شدد دي مايو على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وشرعية بقناعة وبصورة متسقة.

وجاء ذلك خلال مشاركة دي مايو ورئيس مؤسسة “ميد أور” الإيطالية ماركو مينيتي في فعاليات عقدت بوزارة الخارجية الإيطالية تحت عنوان “هنا إيطاليا. عدسات روما على السياسة الخارجية.

في حين جرى ذلك خلال تقديم موقع “ديكود 39” الإيطالي رسمي. وهو البوابة الإلكترونية الجديدة. للجغرافيا السياسية التابعة لمجلة “فورميكي” الإيطالية. ويصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

في حين وضح دي مايو أن إيطاليا تعتزم الترويج لأجندة إيجابية لمنطقة المتوسط. وإعادة إحياء علاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي. في نهج اتخذته بروكسل في إطار الأجندة الجديدة للبحر المتوسط.