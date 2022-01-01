اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي يؤكد لصدى عمله على نقل شحنات كبيرة الأسبوع القادم لكافة مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي يوضح لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الفريق يعمل على نقل شحنات كبيرة من السيولة الأسبوع القادم لكافة مناطق ليبيا .

وستتضمن الخطة شحنات لمصارف المنطقة الشرقية بعد أن تم نقل 200 مليون دينار يوم الخميس والجمعة بالإضافة إلى نقل شحنة بقيمة 60 مليون لمصارف منطقة سبها .

كما سيتم نقل شحنات مباشرة لمصارف مدينة غات ومدينة أوباري ومدينة الكفرة وغيرها من المناطق، وتتوفر لدى كافة أقسام الاصدار وفروع المصارف سيولة تكفي إحتياجات الزبائن ، ويدعو الفريق إدارات المصارف بالتواصل مع أقسام الاصدار لإستلام إحتياجاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك