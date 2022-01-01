اقتصاد

وصول 490 أسطوانة غاز قادمة من المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مراسل “218” في مدينة سبها بوصول شاحنة محملة بـ 490 أسطوانة غاز للطهي، قادمة من المنطقة الغربية.

واختيرت منطقة المنشية موقعًا لتوزيع هذه الشحنة من الغاز على المستهلكين، بعد تحديد سعرها عند 25 دينار للأسطوانة الواحدة.

وجاءت الشحنة بعد تنسيق مشترك بين “حراك شباب سبها للعمل التطوعي” ووحدات من الجيش الوطني بالمدينة، والتي أشرفت، بدورها، على عملية تأمين الشحنة حتى وصلت إلى المدينة.

يُذكر أن الشحنة ساهمت، بشكل طفيف، في تخفيض أسعار أسطوانات الغاز في المنطقة الجنوبية من 140 دينارًا إلى 25 دينارًا للواحدة، فيما تُباع في المنطقتين الشرقية والغربية بالسعر الذي حددته شركة البريقة لتوزيع النفط والغاز عند ديناريْن للأسطوانة الواحدة.

 

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قناة 218 الليبية

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