تركيا ترفع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء والغاز

قالت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا إنها رفعت أسعار استهلاك الكهرباء بنسب مختلفة تراوحت بين 50 و100%، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري.

وأشارت الهيئة في بلاغ للمواطنين إن نسبة الزيادة شملت الاستهلاك المنزلي والصناعي إلى جانب رفع الأسعار على فواتير الغاز الطبيعي بنسبة 25 % للاستخدام المنزلي و50 % فيما بلغت الزيادة على أسعار الغاز المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية نسبة 15%.

وأشارت دراسة أعدتها وكالة “رويترز” إلى أن نسبة التضخم من المرجح أن تكون قد ارتفعت إلى 30 % خلال ديسمبر الماضي مرتفعة بذلك 9 % بالمقارنة مع نوفمبر من 2021.

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