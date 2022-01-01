اقتصاد

تركيا ترفع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء والغاز

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا إنها رفعت أسعار استهلاك الكهرباء بنسب مختلفة تراوحت بين 50 و100%، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري.

وأشارت الهيئة في بلاغ للمواطنين إن نسبة الزيادة شملت الاستهلاك المنزلي والصناعي إلى جانب رفع الأسعار على فواتير الغاز الطبيعي بنسبة 25 % للاستخدام المنزلي و50 % فيما بلغت الزيادة على أسعار الغاز المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية نسبة 15%.

وأشارت دراسة أعدتها وكالة “رويترز” إلى أن نسبة التضخم من المرجح أن تكون قد ارتفعت إلى 30 % خلال ديسمبر الماضي مرتفعة بذلك 9 % بالمقارنة مع نوفمبر من 2021.

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قناة 218 الليبية

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