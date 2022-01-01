هيئة النهوض بالصناعة تعقد اجتماعها الأول بعد استلامها مهامها

قام مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية بعقد اجتماعه الأول بعد استلامه مهامه وبحضور رئيس وأعضاء المجلس.

تم خلاله مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثلة في استعراض قرار مجلس الوزراء رقم(744) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية.

كما تم كذلك تقديم عرض مرئي يوضح مهام واختصاصات الهيئة وفقاً لقرار الإنشاء رقم(311)لسنة 2012م ولائحة أسس وضوابط التمويل للهيئة رقم(312)لسنة 2012م الصادرة عن مجلس الوزراء إضافة إلى مناقشة بعض الأمور والمواضيع التي تخص عمل الهيئة.

ويشار إلى أن تغيير المجلس جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم(744) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس إدارة لهيئة النهوض بالصناعة الوطنية.

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