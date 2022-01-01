العراق.. تراجع إيرادات النفط خلال ديسمبر الماضي

انخفضت إيرادات العراق من النفط الخام بالمقارنة على أساس شهري بنسبة 3% خلال شهر ديسمبر الماضي، مُسجلة عائدات مالية قدرها 7.3 مليارات دولار مقابل 7.6 مليارات خلال شهر نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة النفط، صباح السبت.

وأشارت المعلومات الجديدة إلى أن إنتاج البلاد النفطي ارتفع في ديسمبر إلى أكثر من 101 مليون برميل، مُسجلة ارتفاعاً بنحو3 ملايين برميل، ولكن الإيرادات تراجعت بسبب انخفاض الأسعار عالمياً.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار النفط قد تراجعت بمقدار 5 دولارات بين ديسمبر ونوفمبر من السنة المنتهية، حيث سجل متوسط السعر 72 دولاراً للبرميل.

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