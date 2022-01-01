ليبيا على رأس قائمة مستوردي المواد الصحية المصرية

أشار تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء بمصر، عن نمو صادرات الأدوات الصحية لليبيا بنحو 104% لتبلغ 7.869 مليون دولار، في مقابل 3.853 مليون دولار على أساس سنوي.

وارتفعت الصادرات إلى بريطانيا وفق التقرير الذي نشره موقع صدى البلد بنسبة 57%، لتصل لـ 21.719 مليون دولار في مقابل 13.716 مليون دولار، حيث ارتفعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية بنسبة 47%، خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021، لتسجل نحو 320 مليون دولار في مقابل 218 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

واستحوذت 8 دول هي “ليبيا، ألمانيا، الأردن، إيطاليا، السودان، تركيا، السعودية، اليمن” على 72.6% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك، بقيمة 232.464 مليون دولار في مقابل 155.459 مليون دولار بنمو 49.5.%

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