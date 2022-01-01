صحيفة بريطانية: على الوطنية للنفط أن تمارس عملها بعيد عن عدم الإستقرار السياسي

ذكرت صحيفة Businesslive البريطانية أمس الجمعة إن الإنتخابات الليبية كانت سترسي الأسس للمؤسسة الوطنية للنفط لتأمين الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه لإصلاح البنية التحتية لكن في الوقت الحالي يجب على المؤسسة الاستمرار في العمل في مناخ بيعد عن عدم الإستقرار السياسي .

وأضافت الصحفية البريطانية من جانبها إنه إذا نجحت ليبيا في زيادة إنتاجها من النفط الخام في عام 2022 ، فمن المرجح أن يتم توجيه الإمدادات الإضافية إلى عملائها الأوروبيين الأساسيين ، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة مع الجزائر .

ووفقا للصحيفة أن حصة صادرات الخام الجزائري من مزيج الصحراء المتجه إلى شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​كانت 70 في المائة في يناير ونوفمبر هذا العام شهد ارتفاعًا من 64 في المائة و 63 في المائة في 2019 و 2020 على التوالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية