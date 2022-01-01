مؤسسة النفط تؤكد فقدان 200 ألف برميل يوميا من الخام بسبب أعمال صيانة تستمر أسبوعا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة عمليات الصيانة اللازمة انطلاقا من الليلة لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقلي السماح والظهرة ومنه إلى ميناء السدرة، وقالت إنها حريصة على تقليل فترة الصيانة.

وأكدت شركة الواحة للنفط أنها انتهت من جميع التجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الاثنين ومعالجة الأنبوب المتضرر اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم لمدة أسبوع، ما يعني بالأرقام فقدان 200 ألف برميل يوميا وخسارة فرص بيعية تتجاوز 107 ملايين دولار .

وكان رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله قد أكد في مناسبات عديدة أن البنية التحتية في قطاع النفط قد أضحت في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل المنتظم لكثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية بسبب الإغلاقات غير القانونية في السنوات الماضية.

وأشار صنع الله إلى غياب الميزانيات المخصصة للقطاع والتي من شأنها ضمان المحافظة على سلامة أصول قطاع النفطـ وقال إن مدخولات الخزانة العامة ستتأثر بشكل سلبي نتيجة تعثر جهات اتخاذ القرار في تسييل الميزانيات المعتمدة للعام الثاني على التوالي وفق تعبيره.

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