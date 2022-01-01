ميناء الخمس يستقبل 15 ألف طن من حبوب الشعير

أفادت إدارة ميناء الخميس، بأن الفرق الفنية تستعد لاستقبال 3 سفن تجارية هذا الأسبوع، مع توقع وصول غيرها خلال أيام محملة بسلع وبضائع متنوعة.

وأشارت بيانات إدارة المرفأ إلى قرب وصول ناقلة المحروقات “ارين” التابعة للوكيل الملاحي شركة جرمة، وعلى متنها أكثر من ثلاثين ألف طن من الوقود الثقيل، فيما وصلت باخرة الحبوب “جانسيا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الهيبلو إلى منطقة المخطاف، وعلى متنها أكثر من خمسة عشر ألف طن من حبوب الشعير الصب مستوردة لصالح القطاع الخاص.

وكانت قد وصلت إلى ميناء الخمس قبل أيام الباخرة “نورديروغ” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا، وعلى متنها 251 حاوية سلع مختلفة.

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