اقتصاد

“الوطنية للنفط” تُعلن تخفيض الإنتاج بواقع 200 ألف برميل يومياً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، البدء بصيانة خط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح الظهرة، ومنها إلى ميناء السدرة، الأمر الذي سيؤدي لخفض الإنتاج بواقع 200 ألف برميل من النفط يومياً.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنه تقرر ابتداءً من منتصف ليل الأحد تخفيض الإنتاج للبدء بعمليات الصيانة المتعلقة بمعالجة وقص الأنبوب المتهالك، الخاص بنقل الخام، حيث ستستمر عملية الصيانة أسبوع بدءاً من الثلاثاء القادم، مما يعني بالأرقام فقدان 200 ألف برميل يومياً وخسارة فرصة بيع تتجاوز 107 ملايين دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن المؤسسة حذّرت من تهالك البنية التحتية في قطاع النفط، الذي يُعرقل الاستمرار في التشغيل المنتظم لكثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية، وذلك بسبب تبعات الإغلاقات غير القانونية في الأعوام الماضية، فضلاً عن غياب الميزانيات المخصصة للقطاع والمعتمدة، والتي من شأنها ضمان المحافظة على سلامة أصول قطاع النفط الوطني.

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قناة 218 الليبية

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