مؤسسة النفط تعلن أنها مقبلة على خسائر في إيراداتها لهذا السبب

أخبار ليبيا24

أعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، خفض إنتاج شركة الواحة للنفط إلى 200 ألف برميل يوميا ما يعني خسارة 107 مليون دولار أمريكي يوميا من إيرادات النفط الليبي.

وأرجعت المؤسسة، في بيان، السبب وراء دخول الشركة اعتبارًا من ليلة يوم غد الأحد في صيانة خط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح-الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة. ولفتت المؤسسة، إلى أن الصيانة ستستمر لمدة أسبوع.

وقالت المؤسسة، إن شركة الواحة للنفط أكدت أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت المؤسسة، أنه “بالرغم من هذا كله فإن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها. حريصون للتقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة النمط السريع”.

وقالت، “ثقتنا كبيرة في كوادرنا الفنية ومقدرتهم على العمل بشكل دوري ومتواصل لمعاودة الإنتاج”.

تهالك البنية التحتية

ولفتت مؤسسة النفط، إلى أن رئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله. أكد في مناسبات عديدة على أن “البنية التحتية في قطاع النفط. قد أضحت في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل المنتظم لكثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية. وذلك بسبب تبعات الإغلاقات غير القانونية في الأعوام الماضية. فضلاً عن غياب الميزانيات المخصصة للقطاع والمعتمدة والتي من شأنها ضمان المحافظة على سلامة أصول قطاع النفط الوطني”.

وأشارت إلى أن “مدخولات الخزانة العامة ستتأثر بشكل سلبي وهذا كله نتيجة تعثر جهات اتخاذ القرار في تسييل الميزانيات المعتمدة للعام الثاني على التوالي”.