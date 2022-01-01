موقع إيرلندي يكشف عن أوراق سرية و مساعدات مالية قدمها القذافي

كشفت أوراق سرية أتيحت لأول مرة للتدقيق العام في الأرشيف الوطني الأيرلندي طبيعة الدعم الذي تلقاه الجيش الأيرلندي من الراحل معمر القذافي .

وبحسب موقع أيريش سنترال أشار ملف سري إلى أن الليبيين أرسلوا مساعدات مالية تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون دولار حوالي 40 مليون يورو من أموال اليوم كما أن شملت المساعدات شحنات من الأسلحة .

وذكر الموقع أن هذه التفاصيل وردت في ملف تم تقديمه إلى وزارة العدل في 12 يونيو عام 1992وفقا

وأظهرت الأوراق كذلك تفاصيل اجتماع دار بين رئيس الوزراء البريطاني وقتها جون ميجور وتاويستش تشارلز هوغي في ديسمبر من عام 1991وفقا للموقع الايرلندي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية