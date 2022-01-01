وزارة العمل تبحث خطتها للعام 2022

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة خطة عمل الوزارة للعام الجديد، واستكمال بقية البرامج والمشاريع فيما يخص البرامج التدريبية للباحثين عن عمل والخريجين.

واستعرض الاجتماع الذي عُقد السبت بالإضافة لخطة عمل الوزارة، المشاريع المتعلقة بملف العمَّالة الأجنبية الوافدة وكيفية تنظيمها، وكذلك الاحتياجات التدريبية للعام المقبل لرفع كفاءة الموظفين بالوزارة.

يُذكر أن الوزارة أطلقت خلال العام الفائت مشروعها لتدريب وتوظيف العاطلين عن العمل، كما وقّعت اتفاقيات مع عدد من دول الجوار لتنظيم عمليات استجلاب العمالة الأجنبية.

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