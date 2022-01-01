وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية تُحيي يوم الشجرة الوطني

طرابلس 02 يناير 2022 (وال)- احتفلت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية السبت، بيوم الشجرة الوطني الذي يُوافق الأول من شهر يناير.

الاحتفالية بدأت بافتتاح برنامج تشجير تُشرف عليه هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر، عبر استزراع أعداد من شتول الغطاء النباتي في منطقة سيدي خالد، بحضور وزير الزراعة حمد المريمي، وعدد من منسقي الزراعة، خاصة بعد تعرض المنطقة لانتهاك كامل لغطائها النباتي.

ويستمر برنامج اليوم الوطني للشجرة طيلة شهر يناير، حيث تُكرم فيه شجرة الغار (الرند)، بتوزيعها من قبل الوزارة على بعض المناطق مثل : بنغازي، القبة، المرج، الجبل الأخضر، ويستهدف زراعتها في المؤسسات التعليمية والحدائق العامة ودور الرعاية والجمعيات المهتمة بالشجرة.

واختيرت شجرة الغار للعام الرابع على التوالي، كونها بدأت بالاندثار من مناطق الجبل الأخضر، لمحاولة نشر ثقافتها زراعتها في كل بيت وشارع. (وال) م ب/ ر ت

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