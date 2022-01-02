المؤسسة النفطية تفتتح مشاريع تنموية بواحة اجخرة

تعهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بضم خريجي الدفعة الأولى من قسم الطاقات المستدامة والمتجددة التابعين لكلية تقنيات الطاقة باجخرة، وتمكينهم من العمل في الشركات النفطية خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال افتتاح صنع الله لمجمع القاعات والمدرج التابعة لكلية تقنيات الطاقة، الذي يستوعب أكثر من “400” طالب، بعد أن قامت المؤسسة بتجهيزه ومده بالمعدات خلال الزيارة التي يقوم بها إلى واحة اجخرة، بالإضافة لافتتاح مستشفى شهداء الكوز القروي بشكل رسمي بعد الانتهاء من تجهيزه.

يُذكر أن المؤسسة النفطية تُنفذ عدداً من المشاريع التنموية في مناطق عملياتها النفطية، بالتعاون مع الشركات النفطية المتعاقدة مع المؤسسة، في إطار برنامج التنمية المستدامة الذي تديره المؤسسة من منظور مسؤوليتها الاجتماعية.

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