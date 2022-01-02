عاجل : الغزالي: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيباشر مهامه من طرابلس منتصف الأسبوع الجاري

بنغازي 02 يناير 2022 (وال) – أعلن مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي صلاح الغزالي، عزم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين القطراني لمهام عمله من مكتبه في ديوان المجلس في مدينة طرابلس منتصف الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى.

ونفى الغزالي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن تكون مسألة عدم مباشرة القطراني لمهامه من مدينة طرابلس انقطاعا عن العمل، مؤكدا أنه كان يباشر مهام عمله الاعتيادية من ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أن الخلاف بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، كان بسبب عدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الثلاثة والبطء في تنفيذ المشاريع وعدم إعطاء صلاحيات لنائبي رئيس مجلس الوزراء.

وأفصح الغزالي عن توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة، بينهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب. (وال – بنغازي) ا م

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