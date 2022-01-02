اقتصاد

تونس.. توقعات ببلوغ الدّين العام حاجز 40 مليار دولار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المتوقع أن يصل دّين تونس العام إلى نحو 40 مليار دولار بحلول نهاية 2022، وهو ما يُمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022.

وأعلنت تونس ميزانية قدرها عشرون مليار دولار لعام 2022، بزيادة بلغت 2.3% عن ميزانية 2021.

كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلاً خارجياً، بنحو أربعة مليار دولار في 2022.

ويفاقم ارتفاع الدين العام المشاكل الاقتصادية في تونس التي تعاني من تأثيرات فيروس كورونا، الذي أثر سلباً على الموسم السياحي، بالإضافة لتخفيض التصنيف الائتماني من طرف وكالة التصنيف الدولية.

 

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قناة 218 الليبية

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