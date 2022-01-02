تونس.. توقعات ببلوغ الدّين العام حاجز 40 مليار دولار

من المتوقع أن يصل دّين تونس العام إلى نحو 40 مليار دولار بحلول نهاية 2022، وهو ما يُمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022.

وأعلنت تونس ميزانية قدرها عشرون مليار دولار لعام 2022، بزيادة بلغت 2.3% عن ميزانية 2021.

كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلاً خارجياً، بنحو أربعة مليار دولار في 2022.

ويفاقم ارتفاع الدين العام المشاكل الاقتصادية في تونس التي تعاني من تأثيرات فيروس كورونا، الذي أثر سلباً على الموسم السياحي، بالإضافة لتخفيض التصنيف الائتماني من طرف وكالة التصنيف الدولية.

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