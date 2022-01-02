ليبيا تفقد 200 ألف برميل نفط يوميا وخسارة تتجاوز 107 مليون دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي أن شركة الواحة ستخفض الإنتاج في خط النفط الرئيسي بفقدان 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب أعمال الصيانة.

وذكرت المؤسسة في بيان بانه تقرر اعتبارا من منتصف ليلة الأحد الموافق الثاني من يناير 2022 وعلى تمام الساعة 00:01 المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة .

وأكدت شركة الواحة للنفط أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء وذلك لمدة أسبوع مما يعني بالأرقام فقدان 200 الف برميل يوميا و خسارة فرصه بيعية تتجاوز 107 مليون دولار أمريكي .

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من هذا كله فإن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حريصون للتقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة النمط السريع فثقتنا كبيره في كوادرنا الفنية ومقدرتهم على العمل بشكل دوري ومتواصل لمعاودة الإنتاج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية