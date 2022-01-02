الرقابة على الأغذية والأدوية تقوم برفض شحنة من معجون الطماطم قادمة من تركيا

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد عن رفض شحنة معجون الطماطم تقدر بحوالي 22500 كرتونة، تحمل العلامة التجارية “الفاخر”، تركية المنشأ وصلت إلى ميناء مصراتة البحري.

وبحسب المركز فإن سبب الرفض يرجع إلى وجود مادة النشأ في معجون الطماطم.





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