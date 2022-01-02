ارتفاع هائل لمعدلات التضخم في ليبيا خلال عام 2021

كشفت مجلة “غلوبال فايننس” العالمية المتخصصة في مجال الاقتصاد والبنوك، عن ترتيب 191 دولة حول العالم في معدلات التضخم، وذلك بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولي.

وحلّت ليبيا في المركز 11 عالميًا من حيث أعلى معدلات التضخم في العالم في هذه الإحصائية، إذ وصلت النسبة إلى 21.1% في عام 2021 مقارنة بـ2.8% فقط في العام الماضي، و 0.2% في عام 2019.

وكشفت المجلة أن جائحة كورونا تسببت في اضطراب كبير في الاقتصاد العالمي، إذ أدى اختناق سلاسل التوريد إلى عدم تلبية المستهلكين، مما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل عام.

وتعتبر فنزويلا صاحبة النسبة الأعلى في معدل التضخم في العالم لعام 2021، حيث بلغت النسبة 2700% مقارنة بـ 2355% في العام الماضي.

بينما حلت السودان في المركز الثاني بنسبة 194.6%، وثالثًا زيمبابوي بنسبة 92%، ورابعًا سورينام بنسبة 54.4%، وخامسًا اليمن بنسبة 40.8%.

أما أقل معدلات التضخم فقد كانت في ساموا، جزر القُمر، سانت كيتس ونيفس، ماكاو واليابان.

يُشار إلى أن معدل التضخم هو مصطلح اقتصادي يُعبّر عن مقدار التغير في أسعار سلعٍ ما، نحو الزيادة بشكلٍ كبير، خلال فترة زمنيّة معيّنة.

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