لعدة أسباب..”المسلاتي” يطالب رئيس الحكومة ومحافظ المركزي بإيقاف كافة إجراءات والقرارات الخاصة بمنح الإذن لمؤسسة النفط بإستخدام إيرادات الضرائب والأتاوات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة “علاء المسلاتي” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص الإذن للمؤسسة النفط بإستخدام إيرادات الضرائب والأتاوات والمعد بموجب قرار مجلس الوزراء بإعتماد قرار المجلس الوزراء بالخصوص.

وأشار المسلاتي إلى مراسلة مجلس إدارة المؤسسة إلى وزارة المالية بخصوص تحديد ترتيبات سيتم اتباعها خلال 2022 والموجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن طلب فتح حسابين مصرفيين لصالح مؤسسة النفط تودع فيها تحصيلات المبيعات الخارجية والمبالغ المخصصة لتمويل الميزانية التقديرية للمؤسسة وشركاتها

مع الإشارة إلى التحقيقات الجارية التي يقوم بها الديوان بخصوص التصرفات غير القانونية التي ترتب فيها التفريط في أموال ليبيا وإيقاع الضرر عليها بسبب امتناع مؤسسة النفط متمثلة في رئيسها عن تحصيل الضرائب والاتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية اعتباراً من أكتوبر 2020 حتى تاريخه والتي انبثق عنها كتاب الديوان بخصوص سحب قرار منح الإذن للمؤسسة في تمويل بعض المشروعات بإستعمال حصيلة الضرائب والأتاوات المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز ولم يتبين ما يفيد التقيد به .

عليه طالب المسلاتي إيقاف كافة الإجراءات والقرار المشار إليها وعدم العمل بها لأن هذه التصرفات في مجملها تشكل جرائم اقتصادية وفقاً للتشريعات النافذة .

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