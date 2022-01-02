بالأرقام .. مصرف الوحدة يكشف تحقيقه نتائج إيجابية في تلبية إحتياجات زبائنه من السيولة طيلة أشهر عام 2021

أوضح مصدر بمصرف الوحدة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تحقيق مصرف الوحدة نتائح إيجابية في تلبية احتياجات زبائنه من السيولة بشكل منتظم طيلة أشهر عام 2021 ، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة خلال عام 2021 ، وفي اطار التنسيق المستمر مع فريق السيولة بالمصرف المركزي .

حيث تم توزيع سيولة بقيمة 6.7 مليار دينار من كافة فروع المصرف ، منها 2.6 مليار دينار من فروع منطقة الجبل الأخضر وبنغازي بنسبة 39 % من الإجمالي ، و 2.6 مليار دينار من فروع طرابلس بنسبة 39 ‎%‎ ، و 518 مليون من فروع منطقة السدرة والواحات ومن المنطقة الوسطى 745 مليون وفروع منطقة الجبل الغربي 319 مليار دينار .

ويعمل فريق مصرف الوحدة بتنفيذ تعليمات مجلس بتنفيذ خطة المصرف لعام 2022 والتي تستهدف السماح لعملاء المصرف بالسحب النقدي بشكل منتظم .

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