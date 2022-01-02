اقتصاد

خاص.. مصرف الجمهورية يوزع 13 مليار سيولة خلال 2021 .. ويفصح عن تفاصيلها بالكامل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أوضح مصدر بمصرف الجمهورية يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المصرف يحقق نتائح إيجابية في تلبية إحتياجات زبائنه من السيولة بشكل منتظم طيلة أشهر عام 2021 ، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة خلال عام 2021 ، وفي اطار التنسيق المستمر مع فريق السيولة بالمصرف المركزي .

حيث تم توزيع سيولة بقيمة 13 مليار دينار من كافة فروع المصرف ، منها 2.5 مليار دينار من فروع منطقة بنغازي بنسبة 19 % من الإجمالي ، و4.7 مليار دينار من فروع منطقة طرابلس بنسبة 36 ‎%‎ ، ومن فروع المنطقة الوسطى 2.7 مليار بنسبة 21 ‎%‎ وفروع منطقة الجبل الغربي 1.4 مليار دينار ومناطق الجنوب 882 مليون دينار ومنطقة الزاوية 882 مليون .

ويعمل فريق مصرف الجمهورية بتنفيذ خطة المصرف لعام 2022 والتي تستهدف السماح لعملاء المصرف بالسحب النقدي بشكل منتظم .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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