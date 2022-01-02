خاص..إجمالي السيولة الموزعة من قبل الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة بلغت 26.3 مليار .. تابع التفاصيل

بلغت إجمالي السيولة الموزعة من قبل المصارف المتمثلة في التجاري الوطني والوحدة والجمهورية 26.3 مليار دينار خلال 2021 .

حيث أوضح مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصدى الاقتصادية بأنه في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة خلال عام 2021 ، وفي اطار التنسيق المستمر مع فريق السيولة بالمصرف المركزي ، المصرف التجاري الوطني ينجح في تلبية احتياجات زبائنه من السيولة بشكل منتظم طيلة أشهر عام 2021 ، حيث تم توزيع سيولة بقيمة 6.6 مليار دينار من كافة فروع المصرف ، منها 2.8 مليار دينار من فروع منطقة الجبل الأخضر وبنغازي بنسبة 42 % من الإجمالي ، و 1.6 مليار دينار من فروع طرابلس بنسبة 24‎%‎ ، و 613 مليون من فروع منطقة سبها و 663 مليون من منطقة مصراتة و فروع منطقة الزاوية 462 مليون ومنطقة الجبل الغربي 512 مليون ، ويعمل فريق المصرف التجاري بتنفيذ تعليمات مجلس الادارة برئاسة الاستاذ عبد الوهاب المختار بتنفيذ خطة المصرف لعام 2022 والتي تستهدف السماح لعملاء المصرف بالسحب النقدي دون سقف محدد .

من جهته أوضح مصدر بمصرف الوحدة لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة خلال عام 2021 ، وفي اطار التنسيق المستمر مع فريق السيولة بالمصرف المركزي ، مصرف الوحدة يحقق نتائح ايجابية في تلبية احتياجات زبائنه من السيولة بشكل منتظم طيلة أشهر عام 2021 ، حيث تم توزيع سيولة بقيمة 6.7 مليار دينار من كافة فروع المصرف ، منها 2.6 مليار دينار من فروع منطقة الجبل الأخضر وبنغازي بنسبة 39 % من الإجمالي ، و 2.6 مليار دينار من فروع طرابلس بنسبة 39 ‎%‎ ، و 518 مليون من فروع منطقة السدرة والواحات ومن المنطقة الوسطى 745 مليون وفروع منطقة الجبل الغربي 319 مليار دينار ، ويعمل فريق مصرف الوحدة بتنفيذ تعليمات مجلس بتنفيذ خطة المصرف لعام 2022 والتي تستهدف السماح لعملاء المصرف بالسحب النقدي بشكل منتظم .

وكشف مصدر بمصرف الجمهورية لصدى الاقتصادية بأنه في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة خلال عام 2021 ، وفي اطار التنسيق المستمر مع فريق السيولة بالمصرف المركزي ، مصرف الجمهورية يحقق نتائح إيجابية في تلبية إحتياجات زبائنه من السيولة بشكل منتظم طيلة أشهر عام 2021 ، حيث تم توزيع سيولة بقيمة 13 مليار دينار من كافة فروع المصرف ، منها 2.5 مليار دينار من فروع منطقة بنغازي بنسبة 19 % من الإجمالي ، و4.7 مليار دينار من فروع منطقة طرابلس بنسبة 36 ‎%‎ ، ومن فروع المنطقة الوسطى 2.7 مليار بنسبة 21 ‎%‎ وفروع منطقة الجبل الغربي 1.4 مليار دينار ومناطق الجنوب 882 مليون دينار ومنطقة الزاوية 882 مليون ، ويعمل فريق مصرف الجمهورية بتنفيذ خطة المصرف لعام 2022 والتي تستهدف السماح لعملاء المصرف بالسحب النقدي بشكل منتظم .

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