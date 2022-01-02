أوروبا إيكو.. صادرات ليبيا لأوروبا بلغت 15.9 مليار دولار

احتلت ليبيا المرتبة الثالثة مغاربياً من حيث صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي، كمصدّرة للنفط والوقود، بقيمة صادرات بلغت 15 ملياراً و 900 مليون دولار.

وأوضح موقع الاقتصاد الأوروبي “أوروبا إيكو” في بيانات حديثة أن جنوب أفريقيا تصدرت بلدان القارة الأفريقية من حيث الصادرات إلى أوروبا بقيمة بلغت حوالي 21 مليار دولار، يليها المغرب والجزائر ونيجيريا وليبيا ومن ثمّ تونس.

وبيّن الموقع أن الصادرات المغربية تركزت في المنتجات المصنعة والمواد الفلاحية، بينما تركزت صادرات الجزائر وليبيا على النفط والغاز والوقود، بينما تركزت الصادرات التونسية نحو أوروبا في المنتجات المصنعة والمواد الفلاحية.

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