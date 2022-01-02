المؤسسة الوطنية للنفط تعقد اجتماعا مع الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي

طرابلس 02 يناير 2022 (وال) -عقد اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس، اجتماع الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي ( ناجيكو) للعام 2022.



ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – رئيس الجمعية العمومية للشركة، مصطفى صنع الله، و أعضاء الجمعية العمومية العمارى محمد العماري، وأبو القاسم شنقير، وجاد الله العوكلي، ومستشار مجلس الإدارة خليفة عبدالصادق، ورئيس لجنة الإدارة بشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي ( ناجيكو) الدوكالي سالم، وأعضاء لجنة الإدارة محمد قريميدة، وعيسى يوسف، وعدد من مدراء المدراء العامون، ومدراء الإدارات والمختصون من المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

وتم في الاجتماع استعراض نشاطات الشركة المختلفة خلال العام 2021، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2022 ، بالإضافة إلى المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال 2022، كما تم الاستماع الي تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات حيث قامت بالرد على جميع الملاحظات الواردة به.

وقال صنع الله في كلمته” أن الشركة تهدف إلى العودة لممارسة نشاطها الأساسي في تنفيذ البرامج الاستكشافية والتطويرية لشركات القطاع، من خلال عمليات المسوحات السيزمية المختلفة، والاستمرار في استغلال طاقاتها البشرية في تنويع مصادر الدخل لها.

كما دعى الشركة إلى السعي لتنفيذ الخطة الاستثمارية التي وافق عليها مجلس الإدارة لتطوير نشاط الشركة، وضرورة افقال الحسابات الختامية في موعدها.

موضحا أن تعديل رأس مال الشركة في الاجتماع الغير عادي للجمعية العمومية، والذي انعقد في 12 سبتمبر ،2021 يعد خطوة جيدة وإيجابية في نشاط الشركة، وحافزا مهما لتقديم الأفضل.

كما تم توجه بالشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركة لاستمرار العمل، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها طيلة الفترة الماضية، وتعرض مواقعها للنهب والسرقة والأضرار

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدوكالي سالم، “أن الشركة وبفضل الدعم التام من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، استطاعت الانتهاء من صيانة كافة الأضرار التي تعرضت لها مواقع الشركة جراء الأحداث التي وقعت في الفترة الماضية، ونستعد لاستئناف النشاط الاستكشافي في النصف الثاني من هذا العام في حال استقرت الأوضاع الأمنية بالبلاد”.(وال طرابلس) ب خ / س خ.

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