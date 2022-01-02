“مؤسسة النفط”.. قرب استئناف عمل شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي

شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة طرابلس ، مجريات اجتماع الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي “ناجيكو” للعام 2022 .

ترأس الاجتماع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – رئيس الجمعية العمومية للشركة وأعضاء الجمعية ومستشار مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإدارة بشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من مديري الإدارات والمختصون من المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

استعرض المجتمعون نشاطات الشركة المختلفة خلال العام 2021 ، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2022 ،علاوةً على المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال 2022، كما تم الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة وما ورد به.

وأعرب رئيس الجمعية العمومية في كلمته عن استهداف الشركة للعودة لممارسة نشاطها الأساسي في تنفيذ البرامج الإستكشافية و التطويرية لشركات القطاع من خلال عمليات “المسوحات السيزمية” المختلفة و الاستمرار في استغلال طاقاتها البشرية في تنويع مصادر الدخل لها.

كما دعا صنع الله الشركة إلى السعي لتنفيذ الخطة الاستثمارية التي وافق عليها مجلس الإدارة لتطوير نشاط الشركة وضرورة إفقال الحسابات الختامية في موعدها، مشيراً إلى أن تعديل رأس مال الشركة في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية الذي انعقد في 12 سبتمبر الماضي يعد خطوة جيدة وإيجابية في نشاط الشركة ويُعدُّ حافزاً مهماً لتقديم الأفضل .

ومن جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة ” الدوكالي سالم “، أن الشركة استطاعت الانتهاء من صيانة كافة الأضرار التي تعرضت لها مواقع الشركة جرّاء الاحداث التي وقعت في الفترة الماضية وتستعد حالياً لاستئناف النشاط الاستكشافي في النصف الثاني من هذا العام في حال استقرت الأوضاع الأمنية .

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