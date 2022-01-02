المركز الوطني لضمان الجودة يستعرض مع اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية (357) مؤهل علمي في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية

عقد مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ورئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية “عبدالله عبدالجليل” الاجتماع الحادي عشر لأعضاء اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية، وذلك لعرض ومناقشة (357) من المؤهلات العلمية في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية، وبحضور مدير إدارة المعادلات بالمركز “حسين بوخنحر” ، ومندوب إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “مصطفى الكشر”.

كما استمع مدير المركز ورئيس اللجنة لأهم وأبرز ملاحظات أعضاء اللجنة والتي تضمنت جملة من الملاحظات العلمية والإجرائية التي من شأنها أن تساعد على سرعة إنجاز المؤهلات العلمية، مشيراً للنمو السريع في مؤسسات التعليم العام والعالي تفرض على القائمين والمشرفين على هذه المؤسسات أن يولوا اهتماماً كبيراً لجودة التعلم ومخرجاته.

وحث “عبدالجليل” أعضاء اللجنة إلى ضرورة التدقيق والمراجعة للمؤهلات العلمية سواء المحلية أو الخارجية، مؤكداً على أن عمل المركز مهم وذات اختصاص يستند إلى إجراءات علمية صحيحة تقوم على وجوب توافر شروط محددة يجب أن يستوفيها المؤهل العلمي لأغراض المصادقة أو المعادلة.

والجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية، هي لجنة معنية بمعادلة الشهادات الجامعية والعليا الصادرة عن مُؤسسات تعليمية من خارج الدولة الليبية، وتضم اللجنة في عضويتها عدد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بالجامعات الليبية وذو الخبرة السابقة في شؤون ضمان الجودة والاعتماد.

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