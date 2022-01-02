“الغاوي” يترأس الاجتماع الثالث للجنة المعنية بدراسة تعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة

قامت اللجنة الوزارية المعنية بدراسة بتعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة، اليوم الأحد بعقد اجتماعها الثالث، برئاسة رئيس اللجنة وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي”، وبحضور الأعضاء.

كما قدم “الغاوي” تقريره النهائي لأعمال اللجنة المكلفة بالدراسة الفنية والمالية والتنظيمية بشأن تعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة، ومشروع قرار توحيد قيمة التعويضات وأسس وضوابط نزع الملكية، والتعويضات عن الأراضي والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة.

وفي الختام قرر الوزير تحديد يوم الأربعاء القادم 5 يناير لسنة 2022 م، لعقد اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة تقرير اللجنة الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية