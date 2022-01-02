الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي “ناجيكو” تستعرض نشاطاتها السابقة والميزانية المقترحة للعام 2022

عقدت الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي ( ناجيكو) اليوم الأحد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الجمعية العمومية للشركة “مصطفي صنع الله” وبحضور أعضاء الجمعية ومستشار مجلس الإدارة “خليفة عبدالصادق” ورئيس لجنة الإدارة بشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي ( ناجيكو) “الدوكالي سالم” ، وأعضاء لجنة الإدارة محمد قريميدة، وعيسى يوسف، وعدد من مدراء المدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصون من المؤسسة الوطنية للنفط ، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

حيث تم خلاله استعراض نشاطات الشركة المختلفة خلال العام 2021 ، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2022 ، بالإضافة إلى المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال 2022، كما تم الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات حيث قامت بالرد على جميع الملاحظات الواردة به.

وقال “صنع الله” في كلمته أن الشركة تهدف إلى العودة لممارسة نشاطها الأساسي في تنفيذ البرامج الاستكشافية والتطويرية لشركات القطاع من خلال عمليات المسوحات السيزمية المختلفة والاستمرار في استغلال طاقاتها البشرية في تنويع مصادر الدخل لها .

كما دعي الشركة إلى السعي لتنفيذ الخطة الاستثمارية التي وافق عليها مجلس الإدارة لتطوير نشاط الشركة وضرورة قفل الحسابات الختامية في موعدها , وأوضح صنع الله إلى أن تعديل رأس مال الشركة في الاجتماع الغير عادي للجمعية العمومية الذي انعقد في 12 سبتمبر 2021 يعد خطوة جيدة وإيجابية في نشاط الشركة ويعد حافز هام لتقديم الأفضل .

من جانبه أوضح “الدوكالي سالم ” أن الشركة وبفضل الدعم التام من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط استطاعت الانتهاء من صيانة كافة الأضرار التي تعرضت لها مواقع الشركة جرّاء الأحداث التي وقعت في الفترة الماضية ونستعد لاستئناف النشاط الاستكشافي في النصف الثاني من هذا العام في حال استقرت الأوضاع الأمنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية