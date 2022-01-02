مؤسسة النفط تستعرض مع شركة الواحة برنامج العمل المقترح للعام 2022

ترأس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط.

وجرى خلال اللقاء، استعراض نشاطات الشركة في جوانب الصحة والسلامة والبيئة والاستكشاف والعمليات والإنتاج والدراسات المكمنية خلال العام 2021، وبرامج العمل والميزانية المقترحة للعام 2022، إضافة إلى مناقشة المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها.

وأشاد صنع الله، بجهود العاملين بالشركة المبذولة في المحافظة على معدلات الإنتاج وإدارة العمليات، لافتا إلى أن المؤسسة تدعم خطة الشركة للعام الجاري لإعادة الإنتاج من الآبار المقفلة، والتي يتوقع أن تحقق إنتاجا إضافيا يصل لأكثر من 18,900 برميل يوميا.

وشدد صنع الله، على ضرورة اتخاذ التقيد بالإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بفئة الشباب والعمل على الاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار الاجتماعات السنوية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للعام 2021.

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