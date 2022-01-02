اجتماع الثالث للجنة المعنية بدراسة تعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها بطرابلس

طرابلس 02 يناير 2022 (وال)- عقدت اللجنة الوزارية المعنية بدراسة بتعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة اليوم الأحد، اجتماعها الثالث برئاسة رئيس اللجنة وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي.

هذا وافتتح رئيس اللجنة وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم (274 لسنة 2022 م).

بدوره، قدّم رئيس اللجنة الفنية تقريره النهائي لأعمال اللجنة المكلفة بالدراسة الفنية و المالية والتنظيمية؛ بشأن تعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة.

كما تقدم رئيس اللجنة الفنية بمشروع قرار توحيد قيمة التعويضات وأسس وضوابط نزع الملكية، والتعويضات عن الأراضي والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر نزعها للمنفعة العامة.

وخلص الاجتماع إلى إصدار الوزير قرارًا بتحديد يوم الأربعاء الخامس من شهر يناير الحالي، موعدًا لعقد اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة تقرير اللجنة الفنية. (وال) ب خ/ ر ت

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