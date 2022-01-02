“صنع الله” يؤكد على دعم المؤسسة خطة شركة الواحة لعام 2022

ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” صباح اليوم الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط بحضور أعضاء مجلس الادارة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، و رئيس لجنة ملاك شركة الواحة خليفة عبد الصادق ، ورئيس لجنة إدارة الشركة نوري الصيد، وعضو لجنة إدارة الشركة أنور شهلول، وعضو لجنة الملاك بالشركة شعبان لامين ، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمديرين العموميين ومديري الإدارات والمختصين من الشركة والمؤسسة.

وتناول الاجتماع إستعراض نشاطات الشركة المختلفة في الصحة والسلامة والبيئة ونشاط الاستكشاف، والعمليات والإنتاج والدراسات المكمنية خلال العام 2021 وبرامج العمل والميزانية المقترحة لعام 2022، ومناقشة مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام الحالي مع تقديم هيئة الرقابة ولجنة مراجعة محاضر اجتماعات وقرارات الشركات تقريرها على نشاط الشركة.

وأكد رئيس مؤسسة النفط على أن المؤسسة تدعم خطة الشركة لعام 2022 لإعادة الآبار المقفلة إلى الإنتاج، التي من المتوقع أن تحقق إنتاجًا إضافيًا يصل لأكثر من 18,900 برميل يوميًا.

كما طالب إدارة الشركة بالتقيد بما ورد في تقرير هيئة مراقبة شركة الواحة للنفط مثمنا دورها الرقابي وفق القانون التجاري ، إضافة إلى وضع التوصيات التي وردت في الاجتماعات الفنية موضع التنفيذ، كما أكد على ملاحظات ادارة الصحة والسلامة والبيئة الواردة بالاجتماع.

كما حث إدارة الشركة على ضرورة إعداد خطة فعلية لمواجهة التلوث البيئي، و توطين الدراسات المكمنية تدريجيا مع ضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة لاعتماد الدراسات مع مطالبته بالتقيد بالجداول الزمنية للخطة الرئيسية للشركة التي تشمل الصيانة واعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة وزيادة الانتاج .

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