وزير الداخلية يبحث القضايا الخاصة بالإعتداء على مصادر الطاقة الكهربائية

عقد زير الداخلية “خالد مازن” اليوم الأحد اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية “السنوسي صالح” لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بالإعتداء على مصادر الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء والسرقات التي تتعرض لها الشبكة العامة للكهرباء من بعض المخالفين والخارجين عن القانون.

تناول الاجتماع التعاون بين الجهات الأمنية الأخرى من أجل منع التعديات والتخريب على مصادر الطاقة الكهربائية من قبل بعض الخارجين عن القانون والحفاظ على هذه المصادر بما يعود بالنفع على المواطنين والرفع من معاناتهم.

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