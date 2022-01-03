وزير الداخلية يناقش مستجدات العمل بمنفذ رأس اجدير

اجتمع وزير الداخلية “خالد مازن” صباح الأحد مع معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ “صلاح الدين الحريزي” ومدير أمن منفذ رأس اجدير البري “ابوالربيع مخلوف”.

تناول الاجتماع أخر المستجدات حول سير العمل بمنفذ رأس اجدير البري، والمشاكل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها تذليل العقبات أمام حركة تنقل المسافرين والبضائع بين ليبيا وتونس، ومراعاة الإجراءات القانونية المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ناقش الاجتماع التنسيق مع الجهات الأخرى العاملة بالمنفذ والحلول المقترحة لحلحلة بعض المشاكل بما يساهم في انجاح العمل والمهام داخل المنفذ.

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