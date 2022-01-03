«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 03 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 03 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5923 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2082 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1997 دينار، والليرة التركية 0.3325 دينار، والدولار الكندي 3.6206 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2236 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2503 دينار، والدينار التونسي 1.5963 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4974 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 3 يناير 2021: