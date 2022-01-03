النفط يرتفع مع تراجع الإنتاج الليبي قبل اجتماع “أوبك +”

ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الإمدادات الليبية قبل اجتماع “أوبك +” يوم الثلاثاء لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر فبراير.

وتقدمت العقود الآجلة في نيويورك بنحو 76 دولارًا للبرميل في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضها بنسبة 2,3٪ يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الليبي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، بسبب أعمال إصلاح خط أنابيب تالف بعد أقل من أسبوعين من إغلاق أكبر حقول البلاد.

وأظهر استطلاع أجرته بلومبرغ أن تحالف “أوبك +” من المقرر أن يوافق على زيادة الإنتاج الشهر المقبل.

وسجل النفط أكبر مكاسبه السنوية منذ 2009 العام الماضي حيث ساعد طرح اللقاحات على إعادة فتح الاقتصادات، مما عزز الطلب على الطاقة.

وبينما تستعد “أوبك +” لإضافة 400 ألف برميل أخرى يوميًا إلى الإمدادات العالمية، لا تزال هناك مخاوف بشأن الطلب على النفط الخام حيث تتعامل الصين مع تفشي فيروس كوفيد 19 وما يتسبب فيه متحور أوميكرون من إلغاء الرحلات في جميع أنحاء العالم.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة “فاندا إنسايتس” في سنغافورة: “أعتقد أن قرار “أوبك +” نتيجة مفروضة، وستظل أخبار وبيانات أوميكرون هي المؤثر الرئيس على أسعار النفط”.

وأضافت: “من المحتمل أن نشهد بعض عمليات البحث عن الصفقات اليوم بعد الاندفاع للبيع في نهاية الأسبوع الماضي”.

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج ليبيا النفطي بمقدار 200 ألف برميل أخرى يوميًا خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب الإمدادات المفقودة من إغلاق حقل الشرارة، وسيؤدي ذلك إلى خفض الإنتاج الإجمالي إلى حوالي 700,000 برميل يوميًا.

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