المتحدث الرسمي لمصرف الوحدة : رفع الحجز مؤقتاً عن حسابات طبرق الطبي

بنغازي 03 يناير 2022 (وال) _ أفاد الدكتور “فرج الجالي” مدير عام مركز طبرق الطبي خلال الاجتماع السابق لوزارة الصحة لجرد ما تم إنجازه من أعمال و العواق للعام الماضي، أنه تلقى بريدا من إدارة تحصيل الديون من مصرف الوحدة، يخطرهم بأنه تم الحجز على جميع حساباتهم بالمصارف التجارية نظير عدم الإلتزام بسداد مديونتهم منذ العام 2000 وتراكم الفوائد طيلة عشرون عاما.

هذا و بعد الاجتماع توجهت_ وكالة الأنباء الليبية _ للإدارة العامة لمصرف الوحدة لإستيضاح الأمر و التقت احمد محمود التركي مدير إدارة التسويق و المتحدث الرسمي لمصرف الوحدة الذي صرح قائلاً (منح تسهيل لمركز طبرق الطبي عام 2000 بقيمة ثلاثة مليون دينار ، بهدف توريد معدات طبية لتشغيل المركز و بالفعل فتحت الاعتمادات وتم التوريد ، وحتى تاريخ 30 .12 . 2021 لم يتم سداد القيمة ، و طيلة الأعوام السابقة، و قمنا بكافة الإجراءات القانونية المتبعة، و للأسف في كل مرة لا شيء غير الوعود).

وتابع: قامت إدارة تحصيل الديون بالإدارة العامة لمصرف الوحدة بالحجز و على حساباتهم طرفنا و لدى المصارف التجارية الأخرى، و تفاجأنا بحضور السيد مدير مركز طبرق الطبي الذي أبدى تعاونه، و كان متفهم لحقوق الطرفين و لأن هذا المرفق حيوي، و يقدم خدمات طبية مختلفة للمواطن ومن باب المسؤولية التضامنية لخدمة الصالح العام إدارة التحصيل، رفعت مؤقتا الحجز عن المركز لحين بث وزير الصحة في الأمر).

واختتم التركي: (نحن في إنتظار الإلتزام بتسديد أصل الدين، وإذا ما تم ذلك ستقوم إدارة تحصيل الديون بتقديم طلب لسادة المدير العام ومجلس الدين للمحاولة لحصولهم على إعفاء من الغرامة التراكمية عن هذا التأخير و الفوائد مهما كانت قيمتها) . (وال _ بنغازي)

متابعة: هدى الشيخي

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