«سوناطراك» الجزائرية تستعد لاستئناف مشروعاتها في ليبيا

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، عن المدير العام لشركة “سوناطراك” توفيق حكار، قوله إن الشركة تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا.

وأضاف حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات.

وأوضح مدير عام “سوناطراك” أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية فبراير المقبل للتفاوض حول عودة الشركة إلى ليبيا.

وأشار إلى أن الشركة ستستثمر نحو 40 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2026.

وفي مايو 2021، أكد المدير العام لمجمع “سوناطراك” الجزائري توفيق حكار، استعداد مؤسسته لتطوير علاقات تعاون متميزة مع الشريك الليبي في مجال تطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن حكار قوله، خلال مشاركته في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي عُقِد في العاصمة الجزائر، إن مجمع “سوناطراك” على استعداد كامل لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي لإرساء أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين وتطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين.

كما قدم حكار لمحة عامة عن مجمع “سوناطراك” وقدرات فروعه في مجال الخدمات البترولية، مؤكدا في كلمته، على الخبرة العالية للمجمع في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب والتي يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا الشقيقة.

و”سوناطراك” هي شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر، وهي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

