وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي يتوجه بزيارة إلى مدينة غريان

توجه وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي يوم أمس الأحد بزيارة إلى مقر مشروع أبوشيبة الزراعي بمدينة غريان، برفقة كل من مدراء إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التخطيط والمتابعة ومكتب الشؤون القانونية بالوزارة والمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي والمركز الوطني للبذور المحسنة وأعضاء من جهاز الشرطه الزراعية وقد كان في استقبالهم كلاً من وكيل المجلس البلدي ومنسق قطاع الزراعة غريان ومدير مشروع أبوشيبة الزراعي وموظفي المشروع ومدير إدارة الفروع بالمنطفة الجبلية التابع لجهاز الشرطة الزراعية.

كما استعرض الوكيل خلال الجولة مع مسؤولي ومشرفي المشروع المشاكل والصعوبات التي تواجه المشروع الزراعي وإمكانية حلحلتها ودعم المشروع بالإمكانيات الميكانيكية وتوفير الأعلاف في ظل تناقص الغيث النافع

خلال السنوات الماضية .

وتم كذلك التأكيد على إعادة استصلاح وتعمير المشروع ومده بالإمكانيات التي تتيح عودته للإنتاج .

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