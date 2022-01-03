اجتماع لمناقشة آلية التعاون بين هيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة ومصلحة النقل البري في طرح مشاريع المتمثلة في محطات ركاب النقل البري

قام رئيس لجنة الخارطة ورئيس فريق الهيئة العقارية بالهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم الإثنين، بزيارة إلى مصلحة النقل البري.

حيث تم خلال الزيارة عقد اجتماع مع رئيس المصلحة ومديرة إدارة التخطيط بالمصلحة، حيث تمت مناقشة آلية التعاون بين الهيئة والمصلحة في طرح مشاريع المصلحة المتمثلة في محطات ركاب النقل البري، وكذلك مراكز فحص فني متطورة وغيرها من المشاريع كفرص استثمارية من خلال المشاركة مع مستثمرين محليين أو أجانب.

كما تم الإتفاق على التنسيق المستمر مع المصلحة للوصول إلى خارطة استثمارية لمشاريع المصلحة.

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