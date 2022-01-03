سوناطراك الجزائرية تؤكد استعدادها لاستئناف مشاريعها المتوقفة في ليبيا

كشف المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية توفيق حكار، أن الشركة تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا.

وأوضح “حكار” في لقا مع قناة الجزائر الدولية “أي آل 24 نيوز” أن “سوناطراك” تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة وتأمين وسلامة العاملين والمعدات، مضيفا أنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية فبراير المقبل للتفاوض حول العودة.

وأضاف الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية توفيق حكار أنهم قاموا باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا ولن يتركوا هذه الاستكشافات دون تطوير وفق قوله.

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